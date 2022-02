Bomba explode dentro de ônibus do Bahia e fere atletas

Uma explosão dentro do ônibus do Bahia Esporte Clube na noite desta quinta-feira, enquanto o elenco se dirigia para a Arena Fonte Nova, em Salvador, para disputa de partida válida pela Copa do Brasil contra o Sampaio Corrêa acabou ferindo alguns atletas, sendo o mais preocupante, o goleiro Danilo Fernandes que foi atingido por estilhaços e foi encaminhado ao hospital. As informações são do próprio clube que as publicou em suas redes sociais.

De acordo com o técnico Guto Ferreira, as bombas foram atiradas para dentro do ônibus e feriram o goleiro. Além do ônibus, um carro também foi atingido pela explosão, sem informação de feridos neste segundo veículo.

O Esporte Clube Bahia informa que uma bomba explodiu dentro do ônibus da equipe na chegada à Fonte Nova e atletas ficaram feridos. O caso mais preocupante é do goleiro Danilo Fernandes, atingido por estilhaços no rosto e já encaminhado a um hospital. Grupo discute se terá jogo. pic.twitter.com/qHpRJtmpnf— Esporte Clube Bahia (@ECBahia) February 24, 2022

O grupo de jogadores chegou a cogitar se haveria ou não o jogo, mas decidiram por disputar a partida e se encontravam no campo da Arena Fonte Nova na noite desta quinta-feira (24).

Os principais suspeitos são torcedores do próprio Bahia. O time não vive uma boa fase, pois foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro no final do ano passado e dos últimos seis jogos, venceu apenas uma, causando pressão por parte de alguns membros de uma torcida organizada que chegaram a protestar em frente a casa do presidente do clube, Guilherme Bellintani.

