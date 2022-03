SC: Passagem de meteoro ‘bola de fogo’ que caiu no RS

Uma câmera em Tangará, no Oeste catarinense, flagrou a passagem de um meteoro do tipo “bola de fogo”. O registro foi feito na noite de quinta-feira (24). De acordo com o professor Carlos Fernando Jung, do Observatório Espacial Heller & Jung, o meteoro caiu sobre a região de Passo Fundo, no Norte gaúcho.

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/video/camera-em-tangara-flagra-meteoro-que-caiu-no-rs-10344961.ghtml

O fenômeno ocorreu às 21h50 de quinta-feira. Conforme o professor, a passagem ocorreu a uma altitude de 93,5 quilômetros e se extinguiu em uma altura de 57,8 quilômetros.

Meteoro flagrado por câmera em Tangará — Foto: Reprodução/climaaovivo.com.br

A duração da passagem do meteoro foi de 2,63 segundos. A velocidade estimada foi de 26,1 quilômetros por segundo. “Tudo indica que teremos mais meteoros de elevada magnitude este ano”, afirmou o professor.

O astrônomo amador Jocimar Justino explicou que o meteoro é o fenômeno luminoso. “Muitas pessoas confundem. O meteoro pode ser causado pela entrada de qualquer objeto sólido na atmosfera terrestre. Geralmente são causados por meteoroides, que são rochas de até um metro. Se passar de um metro, passam a ser chamados de asteroides. Já os meteoritos são as rochas que eventualmente sobrevivem ao calor gerado na entrada atmosférica e acabam chegando ao solo”, disse.

Os meteoros conhecidos como “bola de fogo” são aqueles mais brilhantes do que o planeta Vênus a uma distância de 100 quilômetros. Também são chamados de bólidos ou fireball, em inglês.

Com informações G1