Jovem de 22 anos perde controle e colide em pedra na Serra do Rio do Rastro

Na tarde desta segunda-feira a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Lauro Müller registrou um acidente de trânsito, por volta das 13 horas, na Rodovia SC-390. O acidente envolveu uma jovem de 22 anos que estava conduzindo um Fiat Palio Economy com placas de Bom Jardim da Serra – SC. A vítima, que teve ferimentos leves, relatou aos policiais que os freios do carro não funcionaram e, por isso, ela perdeu o controle da direção e colidiu no paredão de pedra.

A jovem foi socorrida pela equipe do SAMU de Lauro Müller e conduzida ao hospital Américo Caetano do Amaral, em Bom Jardim da Serra. De acordo com a guarnição policial, a condutora do veículo não apresentava sinais de embriaguez.

Fonte: Engeplus