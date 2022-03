Bug no Itaú faz dinheiro “subir e aparecer na conta na conta de clientes

Clientes do Itaú estão relatando uma falha no aplicativo do banco nesta quinta-feira (3). Segundo os relatos, o problema está relacionado ao saldo, sendo que alguns usuários afirmam que tiveram seu dinheiro retirado da conta sem autorização, enquanto outros receberam altos valores de origem desconhecida.

Alguns clientes relataram até mesmo que pagaram a fatura do cartão, mas continuaram com o valor na conta. “Paguei a fatura do meu cartão pelo Itaú ontem e acordei com o dinheiro na conta de novo e a fatura tá paga”, disse um usuário.

Em resposta aos clientes no Twitter, o banco disse que já está trabalhando para resolver o problema e devolver o dinheiro. “Pedimos desculpas pelo transtorno e estamos aqui para te tranquilizar, pois, realmente o nosso app está com instabilidade, mas o nosso time de tecnologia já está atuando para regularizar e tudo voltar ao normal o quanto antes.”

Nas redes, muitos usuários revelaram que ‘ganharam’ grandes quantias com o bug: