CIRCUITO AGRO BB capacita fruticultores em São Joaquim

Levar informação, capacitação e treinamento são os objetivos do Circuito Agro BB – Gestão das Propriedades Rurais. O projeto é do SENAR Nacional em parceria com o Banco do Brasil e, em Santa Catarina, é desenvolvido pelo SENAR/SC juntamente com os Sindicatos Rurais.

Depois da primeira edição em Irineópolis no início do mês, o evento ocorre nesta quinta-feira (23), em São Joaquim, tendo como foco a fruticultura. Nos demais municípios, o tema dominante é a cadeia produtiva da bovinocultura de leite.

O objetivo dessa parceria é levar informações técnicas, gerenciais e de crédito rural para produtores rurais para melhorar a gestão da atividade e, com isso, aumentar os resultados econômicos, realça o presidente do Sistema FAESC/SENAR-SC José Zeferino Pedrozo.

Ao todo, são 15 eventos e cada edição do circuito tem duração de oito horas, com turmas entre 25 a 30 participantes. O conteúdo programático está distribuído nos módulos técnico, gerencial e crédito rural.

O público-alvo do Circuito Agro BB é formada por produtores rurais em geral e por aqueles que participam ou participaram do programa de assistência técnica e gerencial (ATeG) ministrado pelo SENAR. A formatação do Circuito de Treinamento Agro obedece a um plano instrucional que delineará todo o conteúdo programático a ser discorrido durante o evento, assim como as cargas horárias de cada módulo, informa o superintendente do SENAR/SC, Gilmar Zanluchi.

Dessa forma, o evento é divido em três módulos distribuídos no decorrer da carga horária. O Módulo Técnico compreende as principais cadeias produtivas da região onde será realizado o evento.

O Módulo Gerencial, com duas horas de duração, aborda as questões de gerenciamento da atividade rural, com foco em receitas, componentes do custo (custo operacional efetivo, custo operacional total e custo total), entendendo o fluxo de caixa, diferenças entre os custos de produção e o fluxo de caixa. Também entrará na pauta a Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) prestada pelo SENAR em Santa Catarina.

O Módulo Crédito Rural aborda, nas duas horas finais, o que o produtor rural precisa para acessar o crédito rural e quais as principais linhas de crédito disponíveis.

O evento contou com a presença do Presidente do Sindicato Rural de São Joaquim, Antonio Marcos Pagani de Souza, que explanou sobre a importância do evento realizado em São Joaquim, ser voltado para a Fruticultura. Tendo em vista que a Fruticultura é a base econômica da nossa cidade e da região serrana.

CALENDÁRIO DEFINIDO

O Circuito Agro BB foi programado para ocorrer em 15 municípios: depois de Irineópolis (01 de junho), a programação segue em São Joaquim (23 de junho), Pinhalzinho (06 de julho), Tangará (14 de julho), Joaçaba (15 de julho), Araranguá (19 de julho), Meleiro (20 de julho), Anita Garibaldi (21 de julho), Major Vieira (01 de agosto), Rio do Oeste (01 de agosto), Ituporanga (02 de agosto), Seara (10 de agosto), Concórdia (11 de agosto), Itapiranga (23 de agosto) e São Miguel do Oeste (24 de agosto).