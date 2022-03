Vereador em SC pede desculpas após pedir para feios usarem máscara

O vereador de Balneário Camboriú (SC) Victor Hugo Forte (PL) usou seu Instagram para pedir desculpas por uma publicação em que brincava com o decreto que desobriga o uso de máscaras em locais fechados.

No post original, Victor Hugo compartilhou uma imagem que tinha sua própria foto do lado esquerdo e do lado uma mensagem como se tivesse sido escrita pela prefeitura da cidade

“Prefeitura de Balneário Camboriú solicita aos munícipes feios que continuem de máscara”, dizia o post.

Algumas horas mais tarde, com a repercussão negativa, o vereador apagou a publicação. A imagem, porém, continua circulando nas redes sociais de munícipes que a salvaram antes. Victor Hugo usou a mesma rede social para compartilhar um pedido de desculpas. “Errei”, começa ele.

Fiz uma brincadeira infeliz a respeito do fim da obrigatoriedade de máscara. Era um meme desses que a gente recebe todo dia no WhatsApp, sabe? Isso acabou ofendendo alguns, a quem peço humildemente desculpas.Victor Hugo Forte (PL), vereador de Balneário Camboriú (SC)

Victor Hugo ainda aproveitou a oportunidade para criticar o que chamou de “velha política”. Com apenas 24 anos, ele é o vereador mais jovem da Câmara Municipal.

“A eles [velha política], digo que continuarei sendo diferente. Continuarei sendo o Victor que prefere não ter frescura do que seguir uma falsa formalidade”, afirmou. “Mais uma vez, às pessoas que se sentiram ofendidas, meu pedido de desculpas. Todos merecem respeito”, completou.

O uso de máscaras deixou de ser obrigatório em Balneário Camboriú na última segunda-feira (7). No entanto, a medida só passará a valer amanhã, quando o estado de Santa Catarina também vai desobrigar o uso.

Fonte: G1