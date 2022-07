Homem é detido em flagrante por roubar carne em mercado de Lages

O fato aconteceu na tarde desta terça-feira (26), no bairro Sagrado Coração de Jesus em Lages.

Segundo relato dos funcionários do mercado, um homem entrou no estabelecimento pegou uma peça de carne da geladeira e colocou em uma cesta, ao entrar em um corredor, colocou a carne dentro da jaqueta e saiu do mercado, deixando a cestinha em cima de um caixa.

O funcionários do mercado perceberam a movimentação e correram atrás do autor do furto que acabou dispensando a carne próximo ao mercado. O homem foi contido por populares até a chegada da policia. O autor permaneceu calado com a chegada da PM, mas para os populares relatou o ocorrido.

O homem foi conduzido para o IGP e em seguida para a Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.