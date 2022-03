Transporte de produtos perigosos e excesso de carga são foco de operação da PMRv na SC-418

Diversos caminhões foram abordados na quinta-feira, 17, em frente ao Posto 4 da Polícia Militar Rodoviária, em Campo Alegre, na SC-418. Foi mais uma ação de fiscalização de veículos que fazem o transporte de produtos perigosos, bem como oportunidade de controlar o excesso de peso dos veículos circulam por aquela rodovia.

Representantes de diversos órgãos participaram da operação, entre eles do Comando de Polícia Militar Rodoviária (CPMR), do Instituto do Meio Ambiente (IMA) de Santa Catarina, da Defesa Civil, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), da Secretaria da Fazenda Estadual e também da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc).

Fonte: Comando de Policiamento Rodoviário – CPMR – Campo Alegre

Fonnte: Assessoria de Comunicação – Cidasc