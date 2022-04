Flecha de arpão fica presa em rosto de morador que colhia pinhão em SC

Um homem de 64 anos ficou ferido após uma flecha de arpão atingir o seu rosto, perto do olho direito, enquanto tentava colher pinhão em Papanduva, no Norte de Santa Catarina, na tarde de quarta-feira (6). De acordo com os bombeiros, o idoso usava o objeto para retirar o alimento de um pinheiro.

Ele foi levado ao Hospital São Sebastião, na mesma cidade, com uma pequena hemorragia. Segundo os socorristas, o objeto tinha aproximadamente um metro de comprimento e aproximadamente 20 centímetros estavam encravados no rosto.

Segundo o relato da vítima, após ser atingido ele conseguiu andar cerca de 100 metros até ser ajudado pela filha, que chamou o socorro. O homem recebeu atendimento no local e depois foi encaminhado ao hospital. Não foi divulgado o estado de saúde da vítima.

Na unidade de saúde, os bombeiros auxiliaram no corte da haste da flecha (veja a imagem acima). Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.