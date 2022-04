Fotógrafo amador registra raio no formato de mapa do Brasil; veja foto

Um show de raios na noite desta segunda-feira (4) no bairro da Liberdade, localizado na região central de São Paulo rendeu um registro impressionante ao fotógrafo amador Murilo Oliveira, de 28 anos. A foto feita por ele captou um raio que se assemelha ao formato do mapa do Brasil.

Na data, às 22h19, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) emitiu uma nota com a informação de que um temporal de chuva com moderada intensidade atingiu a zonas Sul, Norte, Leste, Oeste e Centro da capital paulista.

Murilo estava estudando em seu quarto por volta desse horário, quando percebeu o início de uma ventania, com raios centrados. Foi então que o fotógrafo se levantou rapidamente, montou o tripé na sala e abriu a janela.

