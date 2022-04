Will Smith é banido do Oscar por 10 anos após tapa em Chris Rock

Will Smith foi banido do Oscar por 10 anos após der dado um tapa em Chris Rock na última cerimônia da maior premiação do cinema, no dia 27 de março de 2022.

A decisão foi divulgada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, nesta sexta-feira (8), depois de uma reunião do conselho de diretores da instituição.

“A 94ª edição do Oscar deveria ser uma celebração dos indivíduos em nossa comunidade que fizeram um trabalho incrível no ano passado”, disseram o presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, David Rubin, e a executiva-chefe Dawn Hudson, em um comunicado divulgado pela Reuters.

Com informações R7