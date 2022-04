Grave acidente deixa duas pessoas feridas na BR-282 em Lages

O acidente aconteceu no início da noite desta sexta-feira (29), na BR-282 próximo a empresa Puris, em Lages. De acordo com informações de populares que estavam no local, a camionete S10, de Campos Novos, seguia em direção a Lages quando tentou ultrapassar um caminhão, vindo a colidir contra um Hb20 preto, que estava indo em direção ao Salto Caveiras.

Com o impacto da batida o Hb20 foi parar em um barranco na beira da via. No veículo estavam dois homens: o condutor de 21 anos que foi encontrado preso às ferragens com diversos ferimentos, ele foi encaminhado ao hospital. O carona, um homem de 18 anos não se feriu.

O condutor da S10, um senhor de 59 anos, teve ferimentos leves, na mão e no rosto. Ele foi encaminhado ao hospital.

Com informações Rádio Clube