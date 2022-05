Carro de grupo que voltava de aniversário cai em córrego e quatro pessoas morrem inclusive o aniversariante

Os militares foram ao local retirar o veículo da água, onde foram encontrados os quatro corpos. Segundo os bombeiros, entre as vítimas fatais está o próprio aniversariante.

O acidente deixou quatro pessoas mortas na madrugada deste domingo (1º) na cidade de Conceição do Mato Dentro, na Região Central de Minas. As vítimas são jovens, com idades entre 21 e 34 anos.

O motorista que conduzia o carro perdeu o controle da direção e caiu em um córrego, que fica às margens da MG-010.

Uma das vítimas, que já estava fora do carro, foi socorrida e disse que ainda havia outras quatro pessoas presas dentro do veículo.

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e informou que os viajantes do veículo estavam voltando de uma festa de aniversário.

Testemunhas disseram que o condutor do carro teria fugido do local. No veículo foram encontradas embalagens de bebidas alcóolicas.

A dinâmica do acidente ainda será apurada. A vítima que foi socorrida com vida foi levada para a Policlínica Municipal de Conceição de Mato Dentro.

