Grave acidente com micro-ônibus deixa sete mortos e 13 pessoas feridas no Paraná

Um acidente com um ônibus deixou sete mortos e 13 pessoas feridas em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná, no início da manhã desta segunda-feira (2), na BR 467. O veículo pertence à Prefeitura de Pato Bragado, cidade próxima, que transportava passageiros para tratamento médico em Cascavel.

De acordo com o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), o local da colisão é de difícil comunicação. Diversas ambulâncias e equipes do Samu, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Rodoviária e frota municipal se deslocaram para auxiliar no atendimento e nos transporte para hospitais da região.

As informações iniciais, divulgadas pelas equipes de resgate após o acidente, indicavam que oito pessoas tinham morrido e 15 estavam feridas, números que foram corrigidos pela Prefeitura de Pato Bragado. Ainda não há informações sobre as identidades e idades das vítimas.

As informações iniciais, divulgadas pelas equipes de resgate após o acidente, indicavam que oito pessoas tinham morrido e 15 estavam feridas, números que foram corrigidos pela Prefeitura de Pato Bragado. Ainda não há informações sobre as identidades e idades das vítimas.

Esse grave acidente aconteceu quando o veículo que estava trafegando acabou indo para a contra mão, fazendo com que o motorista do micro-ônibus para evitar a colisão frontal. Invadiu o encostamento e o transporte acabou descendo uma ribanceira.

Com informações: Tribuna