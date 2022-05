Pela 1ª vez em 105 anos, uma mulher vai comandar a Academia Brasileira de Ciências

A bióloga e biomédica paulistana Helena Nader tomou posse na ABC na quarta-feira (4), em uma cerimônia no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro (RJ).

Foto: Arquivo pessoal

Realizar a cerimônia lá não poderia ter sido uma ideia melhor, já que o Museu representa um ambiente de ideias, explorações e perguntas sobre a época de grandes mudanças em que vivemos e os diferentes caminhos que se abrem para o futuro – como uma mulher liderando a maior instituição científica do Brasil!

A posse foi acompanhada pelo ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim, que classificou a cerimônia como um momento de pura “inspiração”.

“A posse é estratégica para a percepção pela sociedade da contribuição que a mulher pode dar na educação, na ciência e na tecnologia”, afirmou Alvim.

“As mulheres já são maioria nos campos universitários, na pesquisa e é importante também que ela tenha protagonismo no papel da ciência. Então acho que é inspirador e algo que temos muito que comemorar”, completou.

Helena vai comandar a Academia Brasileira de Ciências até 2025. Foto: Portal Brasil

Para Helena Nader, 70 anos, ter uma presidente na Academia Brasileira de Ciências é uma vitória para a mulher brasileira.

“Eu vejo como um momento importante para as meninas olharem e dizerem que também querem ser cientistas. O Brasil acredita na ciência e o povo brasileiro é muito inteligente. Eu cheguei aqui graças a muito esforço, mas também a muita perseverança e resiliência”, declarou a biomédica.

Foto: Arquivo pessoal

Ao final, deixou um recado para sua geração: “Meninas, mulheres, não tem o que vocês não possam fazer, não aceitem o não como resposta e juntas vamos mudar o Brasil! Eu acho que a gente precisa de todos os gêneros para termos o país que queremos”.

Helena atua como biomédica da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e era vice-presidente da ABC desde 2019. Agora, assume o cargo para o triênio 2022-2025 e sucede o físico Luiz Davidovich.

