Polícia Civil efetua prisão de cinco elementos por crime de extorsão mediante sequestro e libertam vítima de cativeiro em Lages

A Polícia Civil, por meio da Divisão de Investigação Criminal – DIC Lages, com apoio do Núcleo de Operações com Cães – NOC Lages, efetuou, na tarde desta terça-feira (10) a prisão de 5 pessoas pelo crime de extorsão mediante sequestro.

A Polícia Civil do Estado do Mato Grosso solicitou apoio para que a DIC – Lages verificasse uma situação de possível extorsão mediante sequestro, no qual a vítima estaria em Lages. Os policiais informaram que a vítima é usuário de drogas e, em razão de uma dívida, estaria sendo mantida em cárcere privado, enquanto era exigido de sua família, naquele Estado, valores por meio de transferências bancárias como condição para que seu parente fosse libertado.

Após receber as informações, policiais da DIC Lages efetuaram diligências para confirmar a prática do crime. O local do cativeiro foi localizado no bairro Morro do Posto. Foi montada uma operação para que os policiais pudessem chegar no cativeiro sem serem vistos e não colocar a vítima em risco.



As equipes conseguiram cercar a residência e localizaram a vítima, que estava assustada e sob vigilância dos ocupantes do imóvel. Todos foram abordados e, após esclarecidos os fatos, a vítima retirada do local. Não houve resistência por parte dos envolvidos.

Todos foram levados para a DIC – Lages para apuração dos fatos e prestar depoimento. Foram presos 3 homens e 2 mulheres. Depois de interrogados, os conduzidos foram autuados em flagrante pelo crime de extorsão mediante sequestro qualificado e encaminhados ao sistema penitenciário, onde ficarão à disposição da justiça.

As investigações prosseguem para apurar de forma cabal os fatos e identificar outros envolvidos.

FONTE: Notícia no Ato