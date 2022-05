Bebê fica quase 24 horas ao lado da mãe morta dentro de carro em SC

Uma mulher de 30 anos que estava desaparecida, desde a manhã de quinta-feira (26), foi encontrada morta, na tarde desta sexta-feira (27), bairro Universitário em Maravilha.

Segundo informações do Tenente Júnior da Polícia Militar de Maravilha, a mulher saiu para deixar o marido no trabalho e desde então não havia voltado para casa. A vizinha saiu para procurá-la em locais que a vítima costumava frequentar, mas não obteve resultado. Então, abriram uma ocorrência na Delegacia da Polícia Civil.

Por volta das 8h30 desta sexta-feira (27), foi encontrado o carro (Gol) caído dentro de um riacho e coberto pela vegetação, o que dificultou a localidade do veículo. Dentro do automóvel, a mulher foi encontrada morta junto com um bebê de dois anos, que estava com pequenos ferimentos no rosto.

Segundo o Tenente, a criança ficou ao lado da mãe morta, por quase 24 horas. É incerto saber de fato quanto tempo a criança ficou, pois não tem um horário correto do acidente. Bebê foi levado para o hospital.

Com informações: PMSC