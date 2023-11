Air fryer explode, causa incêndio e destrói cozinha em SC; veja orientação dos bombeiros

Uma fritadeira elétrica, popularmente conhecida como air fryer, pegou fogo e causou sérios danos a uma cozinha de um apartamento na região da Grande Florianópolis, na manhã desta quarta-feira (8).

Uma moradora do bairro Campinas, em São José, preparava o almoço com auxílio do eletrodoméstico por volta das 11h desta quarta-feira, quando decidiu sair e deixar o alimento, informa o Corpo de Bombeiros.

Quando ela retornou, deparou-se com a fritadeira em chamas. Imediatamente ela chamou os bombeiros, mas, antes da guarnição chegar ao local, ela já havia conseguido controlar o incêndio, evitando danos maiores à residência. No entanto, a cozinha ficou destruída.

Os bombeiros que atenderam à ocorrência destacaram que as fritadeiras sem óleo são eletrodomésticos seguros e com baixa probabilidade de causar acidentes. Entretanto, como qualquer outro equipamento elétrico, exigem algumas atenções:

Atenção ao timer: O sistema de aquecimento da air fryer só deve ser acionado pelo timer. Portanto, é essencial prestar atenção a esse componente. Qualquer sinal de mau funcionamento deve ser imediatamente endereçado por meio de uma revisão ou manutenção.

Não utilize papel toalha: Evite o uso de papel toalha dentro da fritadeira elétrica, pois ele pode queimar e desencadear um incêndio. Certifique-se de que as formas e utensílios utilizados sejam apropriados para esse tipo de eletrodoméstico.

Não deixe a fritadeira desacompanhada: Mesmo que sua air fryer tenha uma função de timer, é recomendável que você não saia de casa enquanto o aparelho estiver em uso. A supervisão constante ajuda a evitar situações de risco.