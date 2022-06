Jovem capota automóvel horas após ganhar veículo de aniversário em SC

No início da noite desta quarta-feira (1º), uma jovem, de 19 anos, acabou sofrendo um acidente de trânsito na Rua Sete de Setembro, no Bairro Andreatta, em São Miguel do Oeste, no Oeste de Santa Catarina.

Segundo relatos de testemunhas à rádio 103 FM, a motorista saiu da garagem de casa e seguiu sentido ao Centro da cidade, quando perdeu o controle do veículo, que acabou andando de ré até cair em uma estrada secundária e capotar. Por conta do ocorrido, o veículo envolvido, um VW/Voyage, com placas de Iporã do Oeste, sofreu danos materiais consideráveis.

De acordo com informações publicadas pelo portal WH3, após o acidente, a jovem conseguiu sair sozinha do veículo e foi amparada pelo Corpo de Bombeiros. Ela não sofreu ferimentos mas, por precaução, foi conduzida ao Pronto Socorro do Hospital Regional para passar por avaliação médica.

A Polícia Militar foi acionada e adotou os procedimentos cabíveis. Conforme familiares da vítima, a jovem estava de aniversário na terça-feira (31) e durante a quarta-feira ganhou o veículo que se envolveu no acidente de presente.

Fonte/Fotos: WH3