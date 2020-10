Produtores de cebola aguardam retorno das chuvas no Sul

A início da colheita da safra 2020/21 de cebola em Ituporanga (SC) está previsto para novembro. No geral, as condições foram favoráveis à produção e a expectativa, até o momento, é de uma boa temporada.

Contudo, algumas áreas atingidas por granizo no início de outubro, principalmente no município de Aurora (SC), estavam em período de bulbificação e devem ter sua produtividade e qualidade afetadas. Apesar disso, os impactos à produção não devem ser tão expressivos sobre o volume total do estado de Santa Catarina – e o aumento de área desta safra deve amenizar o cenário.

Agora, a principal preocupação dos produtores sulistas é com relação ao abastecimento de água na região. A falta de chuva em outubro tem certo impacto sobre as primeiras cebolas colhidas (precoces), podendo gerar déficit hídrico e prejudicar as áreas em desenvolvimento, caso o clima permaneça seco nos próximos dias. A previsão, no entanto, é de retorno das precipitações para esta semana na praça catarinense, o que pode contribuir para o bom desempenho da temporada.

