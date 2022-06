Mullher sofre cortes graves após ter cachecol preso em caminhão em SC

Uma mulher de 30 anos ficou presa a um caminhão de rações, em uma fazenda às margens da BR-470, em Campos Novos, no Meio-Oeste de Santa Catarina. O acidente de trabalho ocorreu por volta das 8h50 desta quinta-feira (2) quando o cachecol que ela usava enroscou no sistema de descarga do veículo.



A vítima ficou com o braço esquerdo preso e o Corpo de Bombeiros Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreram a mulher que trabalhava no maquinário acoplado ao caminhão quando o acidente aconteceu.

Segundo os bombeiros, a mulher teve politraumatismos e várias lacerações no braço e no tórax. A vítima foi conduzida ao Hospital Dr. José Athanázio pela equipe do Samu.

Com informações: Corpo de Bombeiros