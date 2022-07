Hospital de Porto Alegre confirma morte cerebral de mulher que caiu da maca enquanto fazia exame

Uma mulher de 67 anos teve morte cerebral confirmada pelo Hospital de Pronto Socorro (HPS), na quarta-feira (13), após cair de uma maca na Unidade de Saúde do bairro Bom Jesus, em Porto Alegre.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que a paciente teve uma agitação enquanto era feita uma radiografia e acabou caindo. Os funcionários da unidade serão ouvidos pela SPDM, empresa que administra o local.

Vera Regina Guedes foi encaminhada pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu) à Unidade de Saúde após sentir uma queda de pressão, no domingo (10). O diagnóstico de gastrite veio após oito horas e então a equipe médica quis realizar uma radiografia complementar.

O filho da paciente, Leandro Guedes, conta que 15 minutos depois a equipe retornou, apagou as luzes do corredor e deixou a mãe ao lado dele, justificando que os pacientes que estavam no corredor precisavam dormir.

Leandro disse que estranhou a atitude de um dos enfermeiros, pois estava com um saco de gelo enrolado em um pano para passar no rosto de Vera. O profissional disse ao filho da paciente que ela tinha tido uma luxação por bater na guarda da cama.

“Quando eu observei o lado esquerdo, a face esquerda do rosto dela, abaixo e acima do olho, havia hematomas de grande proporção, que facilmente, qualquer leigo pode observar que não foi uma batida contundente na guarda da cama”, diz.

Após a Brigada Militar (BM) ser acionada por Leandro, um enfermeiro e o médico da unidade admitiram que a paciente havia caído da maca. No prontuário, a queda está registrada como “acidente interno”.

Vera então foi transferida para o HPS, onde, segundo a família, uma tomografia identificou uma fratura no crânio e no rosto. Ela entrou em coma na segunda-feira (11).

“A sensação é de impunidade e revolta. O que a minha família quer é justiça, é a última coisa que a gente pode fazer pela memória da minha mãe é justiça, que as pessoas que estavam responsáveis por ela paguem pelos seus erros”, disse Leandro.

Com informações: G1