Peixe-remo com quase 6 metros de comprimento encontrado no Chile

Há um mito relacionado ao peixe-remo: diz-se que sua aparição está associada a fenômenos naturais, como terremotos, no futuro próximo.

Pescadores da cidade de Arica, no norte do Chile, encontraram um peixe-remo de quase 6 metros de comprimento na segunda-feira (11).

Esse peixe é raro e há um mito relacionado a ele: diz-se que sua aparição está associada a fenômenos naturais, como terremotos, no futuro próximo. Essa lenda se difundiu em 2011, no Japão. Pouco antes do tsunami que causou o desastre de Fukushima, foram avistados peixes-remo nas costas do país.

Peixe-remo é levantado por um guindaste na cidade de Arica, no Chile — Foto: Reprodução/Vídeos

De acordo com o Instituto de Fomento à Pesca do Chile (Ifop), a presença do animal no litoral chileno é muito incomum.

Paulo Ricardo Schwingel, professor de oceanografia e do mestrado em ciência e tecnologia ambiental da Univale, em Itajaí (SC), diz que esse peixe está em todo o globo, exceto em regiões polares.

“É um dos maiores peixes no planeta (em comprimento). Se pensarmos em grupos de peixes ósseos (o que exclui os cartilaginosos como o tubarão), é o maior do planeta” diz.

Segundo Schwingel, esse não é um peixe que nada bem. Ele se movimenta ondulando o próprio corpo. Isso o torna uma presa relativamente fácil de outros animais, como tubarões.

“Há uma curiosidade: os peixes que são encontrados nas praias, já meio moribundos, têm uma característica raríssima: a autoamputação. O corpo é tão longo que ele come parte da cauda, talvez, por fome”, diz Schwingel. Sabe-se disso porque o animal aparece com o final da cauda amputada.

Com informações: G1