Turista tenta recuperar celular e acaba caindo em cratera do Monte Vesúvio;”extremamente perigoso”

Um turista norte-americano de 23 anos caiu na cratera do Monte Vesúvio, na cidade de Nápoles, na Itália, enquanto tentava recuperar o celular dele, que caiu no buraco após ele tirar uma selfie. O caso foi registrado no sábado (9), enquanto o jovem visitava o local turístico com a família.

Segundo a imprensa internacional, ele “desceu” parte da cratera quando o telefone dele escorregou da mão após tirar uma selfie. Após perder o equilíbrio, ele caiu por mais alguns metros.

Guias de turismo do local foram os primeiros na cena do acidente. Eles usaram uma corda de rapel para chegar até o jovem e puxá-lo para fora da cratera.

Segundo o jornal The Guardian, um helicóptero foi acionado para ajudar no resgate do jovem, que teve cortes e hematomas nas costas e nos braços. Ele não corre risco de morte.

A polícia foi acionada e o turista e outros três parentes dele foram autuados por “invasão de território público”. A alegação da polícia foi de que eles entraram na região do vulcão sem pagar ingressos, avançaram por um caminho proibido justamente por ser “extremamente perigoso”.

Com informações: Uol