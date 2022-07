Médico é preso em flagrante por estupro de paciente durante parto

No domingo (10), um médico anestesista foi preso por suspeita de abuso sexual de uma paciente enquanto realizava o seu parto em um hospital de São João Meriti, município da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Segundo o portal de notícias Extra Online, a vítima estava dopada e passava por um parto cesariana.

O caso repercutiu nas redes sociais após a equipe desconfiar do comportamento do profissional, identificado como Giovani Quintella Bezerra, e filmar a cena. No vídeo é possível ver a paciente deitada na maca e desacordada, quando o médico abre o zíper da calça e após introduz o seu órgão genital na boca da paciente.

A cena ocorre por 10 minutos. Enquanto ele pratica a violência, Quintella se movimenta para que ninguém da equipe perceba a ação. No final, ele pega um lençol e limpa a mulher para esconder os vestígios. Ainda conforme o Extra Online, a Polícia Civil agora investiga se mais pacientes também sofreram violência por parte do médico.

A partir de uma nota, a Fundação de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Saúde informaram que abriram uma sindicância no Conselho Regional de Medicina (Cremerj) para tomar todas as medidas cabíveis contra o médico.