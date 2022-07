Motorista de ônibus impede acidente grave em Serra de SC

Um ônibus que trafegava na serra entre Corupá e São Bento do sul, bateu em um barranco e ficou parado na pista.

O fato causou estranheza a quem passava no local, por conta da posição em que o veículo ficou e também as possíveis causas do acidente.

Mas, na verdade, o que parecia ser uma falha do condutor do ônibus, foi de fato uma grande tragédia evitada.

Isso porque segundo informações, no momento do acidente, o ônibus estava sem os freios, obrigando o motorista a realizar uma manobra importante para salvar a todos os passageiros.

As opções do motorista eram: descer com o ônibus sem os freios e tentar algo mais adiante, ou parar o veículo em algum lugar por ali.

A segunda opção foi a escolhida e assim, uma tragédia que poderia ter ceifado várias vidas, foi evitada.

Vale lembrar da importância de sempre viajar usando o cinto de segurança e também, observar todos os fatos que compõem a notícia para que, não seja feito nenhum pré-julgamento e evitar as Fake news.

Por: Vital Rafael/ Jornal Razão