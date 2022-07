Jovem de 19 anos colide moto contra bovino e fica em estado grave em Campos Novos

Um foi motociclista socorrido em estado grave ao colidir veículo contra um bovino, na noite desta sexta-feira, dia 22, na SC-284, em Campos Novos.

A vítima de 19 anos conduzia uma Honda Fan CG 150, com placas do município, e acabou se chocando contra o animal de grande porte que estava na pista, por volta das 18h30.

O jovem foi encontrado caído na via, com ferimentos na região do rosto, com intensa hemorragia, suspeita de lesões e hemorragia interna, além de apresentar sinais de traumatismo craniano.

Ele foi socorrido em estado grave e encaminhado ao hospital. Já o anima, não resistiu ao forte impacto e morreu no local.

A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para registrar a ocorrência.

Com informações Oeste Mais