Peão morre após ser pisoteado por boi durante montaria num rodeio, em Passa Quatro

Um peão de 29 anos morreu na madrugada desta sexta-feira (29) após ser pisoteado por um boi durante um rodeio em Passa Quatro (MG). Segundo informações do sindicado dos trabalhadores rurais da cidade, Flávio Pellegrini de Almeida estava competindo no momento do acidente.

O rodeio aconteceu nesta quinta-feira (28) na 1ª noite da Festa de Peão de Pasa Quatro. De acordo com o presidente do sindicato, Carlos Roberto, Flávio fazia a terceira montaria da noite. Em um determinado momento, ele caiu do boi, que acabou pisando nele em seguida.

Ainda de acordo com Carlos Roberto, o homem chegou a se levantar após ter sido pisado pelo animal. Ele foi socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Carlos contou que Flávio montava há pelo menos 10 anos. O sepultamento está previsto para 14h desta sexta-feira no cemitério municipal de Virgínia.

A Prefeitura de Passa Quatro disse, em nota, que lamenta o ocorrido durante o evento realizado pelo Sindicato Rural. A prefeitura informou que a equipe de saúde do pronto atendimento municipal esgotou todos os recursos para socorrer o jovem e se solidarizou com a família enlutada.

O Sindicato Rural e a companhia em que Flávio competia também emitiram uma nota sobre o acidente. Segundo a nota conjunta, o peão recebeu todos os cuidados necessários e informou que o evento possui as autorizações e alvarás necessários. A organização do rodeio também informou que presta apoio e solidariedade para a família de Flávio.

