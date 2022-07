Quatro crianças são resgatadas após pai perder o controle do carro e cair em rio

Uma Perseguição da Polícia Militar Rodoviária no início da tarde desta sexta-feira, 29, próximo a Rodovia Jorge Lacerda, no limite entre Criciúma e Forquilhinha, um homem acabou com um carro submerso com quatro crianças retiradas afogadas do veículo, com o condutor também inconsciente. Todos foram reanimados pelos bombeiros e SAMU no local. As Crianças foram encaminhadas ao hospital.

A equipe do Sarasul está no local prestando apoio na ocorrência. Segundo Informações, o condutor do automóvel é pai das quatros crianças que estavam no carro que ainda está submerso

situação mais grave é a do homem, que foi reanimado com muito trabalho dos bombeiros.

Com informações do TNSul