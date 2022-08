Mãe é suspeita de queimar as mãos das filhas como castigo após as crianças comerem uma lata de leite condensado

Segundo o Conselho Tutelar, a mulher usou uma colher quente para queimar as mãos das filhas, de 9 e 7 anos. Vizinhos denunciaram a agressão depois de as meninas pedirem pomada por não aguentar a dor da queimadura.

Duas irmãs de 9 e 7 anos, moradoras de Rio Verde, no sudoeste de Goiás, tiveram as palmas das mãos queimadas como forma de castigo da mãe porque comeram uma lata de leite condensado, no domingo (31), segundo o Conselho Tutelar. O órgão informou que a mulher usou uma colher quente para queimar as mãos das filhas.

“Foi conversado separadamente com a mãe e as menores e confirmado que a genitora queimou as mãos como punição por elas terem comido uma caixinha de leite condensado”, ressaltou o conselheiro tutelar Marcos Alexandre Soares.