Jovem do Oeste de SC morre no dia em que iria para intercâmbio em Portugal

Uma jovem, vítima de um grave acidente em Chapecó na última terça-feira (9), morreu na madrugada desta quinta (11) no Hospital Regional do Oeste (HRO) depois de dois dias em coma. Sabrina Romanovski, de 21 anos, iria embarcar para um intercâmbio em Portugal no mesmo dia em que morreu.

De acordo com o advogado da família, Jandir Fernandes, ela e o noivo se preparavam para viajar para a Europa na noite desta quinta.

— Eles iam juntos construir uma vida em outro país. Estava tudo certo para ir — contou o advogado.

A jovem havia finalizado a graduação há pouco tempo e queria continuar os estudos e trabalhar em Portugal. De acordo com Fernandes, no dia do acidente, Sabrina iria sair com os amigos para comemorar a nova fase.

Na terça-feira (9), ela estava no banco do carona em um carro Ford/KA, dirigido pelo noivo, quando os dois sofreram uma grave colisão com outro veículo na SC-480, em Chapecó. O carro do casal saiu da pista e tombou, ficando completamente destruído.

Para os bombeiros que atenderam a ocorrência, existe a possíbilidade de um dos veículos ter aquaplanado, já que chovia muito.

Sabrina precisou ser retirada do veículo pelos profissionais de forma emergencial, pois estava inconsciente e se encontrava em estado grave de saúde.

De acordo com a irmã dela, Isabela Romanovski, a jovem entrou em coma logo após o acidente. Ela teve hemorragia, o que prejudicou o funcionamento do rim e do cérebro.

Por volta das 2h desta quinta-feira (11), a morte da vítima foi confirmada por conta de uma parada cardíaca.