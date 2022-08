Serra do Rio do Rastro: Motivos para incluir na sua lista de viagens; Vinícolas, cânions, araucárias e uma estrada exuberante

Só quem viveu a experiência de poder vir à Serra Catarinense e desfrutar das belezas naturais para descrever o quanto é fascinante colocar à Serra Catarinense no roteiro da viagem. Confira depoimento de turistas que visitaram a região.

A região da Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, é um daqueles destinos pouco explorado por nós brasileiros. Mas depois que chegamos lá, ficamos boquiabertos diante de tanta beleza.

Durante nossa viagem de carro pelo Sul do Brasil, incluímos a região da Serra do Rio do Rastro no itinerário de última hora, pois a região dos cânions do Rio Grande do Sul estaria encoberta e chovendo. E devo confessar que foi uma grandíssima surpresa!

Nessa road trip passamos por destinos incríveis como Gramado, Canela, Bento Gonçalves, Florianópolis. Contudo, um dos lugares que mais nos fascinou, certamente foi a Serra do Rio do Rastro, na Serra Catarinense.

O seu grande atrativo é uma estrada linda e cheia de curvas que desce a serra até o mar. Todavia, não se engane achando que é “só isso”, pois há também cânions, vinícolas e paisagens de tirar o fôlego!

Muita surpresa nos espera na Serra Catarinense. Curtimos vinícolas, cânions, araucárias e uma estrada cheia de curvas. E certamente, um dos pontos super positivos é que tem bem menos visitantes que a região da serra gaúcha!

Depois da minha experiência, só digo uma coisa, você PRECISA incluir esse lugar na sua lista de viagens!!!

A fauna e a flora também são abundantes na região. Inclusive, ela ganhou o apelido de “Patagônia Brasileira“, devido a suas similaridades com a Patagônia da Argentina.

COMO CHEGAR NA SERRA DO RIO DO RASTRO

A Serra do Rio do Rastro fica a 490 km de Curitiba e 220 quilômetros de Florianópolis, estas são as duas metrópoles mais próximas da região e melhor acesso para chegar de avião.

O acesso de carro é pelas rodovias BR-101 e BR-282 até chegar na SC-438, que liga Bom Jardim da Serra e Lauro Müller.

As estradas de acesso são todas asfaltadas, mas melhor ter um carro com motor mais forte, pois há muitas curvas e sempre subida. Você pode também alugar um carro para o trajeto, todavia caso for se aventurar pelas trilhas das fazendas, o ideal é ter um carro 4×4.

O QUE FAZER NA SERRA DO RIO DO RASTRO EM SANTA CATARINA

Abaixo enumero algumas das principais atrações para se fazer na região da Serra do Rio do Rastro / Serra Catarinense.

MIRANTE DA SERRA DO RIO DO RASTRO

O carro chefe da região é a famosa estrada SC-438, também conhecida como Estrada da Serra do Rio do Rastro. Imagine que são 284 curvas, entre as cidades de Lauro Müller e Bom Jardim da Serra. Certamente, não tem como não se impressionar!

Logo no topo da serra tem um mirante, sendo assim, não deixe de estacionar e apreciar a paisagem. De lá, você consegue entender um pouquinho do que te espera na descida ou o que você passou durante a subida!

Detalhe: acho que o Roberto Carlos ainda não conhecia essa serra quando escreveu a músicas “As Curvas da Estrada De Santos“. (risos)

Se ficar na região por alguns dias (super indicado) aproveite para ver o visual do mirante durante a noite também, pois é muito legal! Apesar da qualidade horrorosa da foto abaixo, acho que dá para ter uma idéia do que estou falando! Maneiríssimo…

VINÍCOLA: VILLA FRANCIONI

No caminho de Lages para a Serra do Rio do Rastro, ou vice-versa. A gente se encanta com o visual da estrada e no topo de uma das colinas, logo se vê um casarão que desperta curiosidade.

A Villa Francioni é uma vinícola lindíssima que conta com mais de 15 rótulos para todos os gostos. Inclusive, o vinho rose, caiu no gosto da Madonna (sim, ela mesmo!). Diz a lenda, que depois que ela degustou o vinho, a cantora comprou várias caixas em uma das viagens que fez ao Brasil.

Nós chegamos quando a vinícola estava quase fechando então, então não conseguimos fazer a degustação e nem o tour. Mas a gente pode curtir um pouquinho da decoração do interior do casarão e a imensidão da paisagem.

Outras vinícolas para provar na região são: Monte Agudo, Pericó, Quinta da Neve e Villaggio Bassetti.

CÂNION DAS LARANJEIRAS

Eu não sei quanto a você, mas eu não tinha idéia da existência de cânions em Santa Catarina. Confesso que depois que vi essa belezura me senti na responsabilidade de divulgar esse lugar INCRÍVEL para todo mundo!

Há outros cânions na região, porém nós só tivemos a oportunidade de visitar o Cânion das Laranjeiras que fica em uma área dentro da Fazenda Santa Cândida. Apesar da entrada ser aberta ao público, precisa-se pagar uma taxa para o proprietário (nós pagamos R$10 por pessoa).

Recomendo fazer esse passeio com um guia credenciado, pois a estrada para a fazenda é sapeca. Com certeza, o passeio requer carro 4×4 e achei fácil se perder na trilha de 1,5km em direção ao cânion, por isso da importância do guia.

Nós contratamos a empresa Tribo da Serra Ecoturismo diretamente no nosso hotel e eles organizaram tudo pra gente!

Para quem gosta de natureza, eu garanto que os olhos vão saltar de emoção a cada passo! Aliás, esse foi o lugar mais legal que visitamos na região da Serra do Rio do Rastro, na minha opinião.

ATENÇÃO: ao chegar perto do desfiladeiro, por favor fique de olho para não se empolgar com a paisagem e andar mais que o necessário. Sim, já houveram incidentes fatais! Essa dica vale especialmente para famílias com crianças.

Trilha para o cânion.

Cânion das Laranjeiras

CONCLUSÃO SOBRE A SERRA DO RIO DO RASTRO

E aí, curtiram as dicas do que fazer na região da Serra do Rio do Rastro? Decerto você pode incluir outras cidades nesse roteiro, como São Joaquim e Urubici. Sem dúvida, um daqueles lugares do Brasil que a gente se apaixona e quer sempre voltar.

