Bebê morre após ser atingida por granizo durante tempestade na Espanha; granizo que ultrapassavam 10 centímetros

Uma bebê de um ano e seis meses morreu após ser atingida por uma pedra de granizo durante tempestade nesta segunda-feira (29) em La Bisbal, na Espanha. Segundo o jornal El País, a menina foi atingida na cabeça.

Ela chegou a ser foi levada com vida para o Hospital Trueta de Girona, mas não resistiu aos danos causados pelo trauma e morreu.







Foto: Sicus Carbonell via REUTERS

A maior tempestade dos últimos 20 anos na região fez chover pedras de granizo que ultrapassavam 10 centímetros de diâmetro, segundo o serviço de meteorologia da Catalunha.

A tempestade também deixou cinquenta feridos, dos quais 32 foram atendidos no centro de atenção primária de La Bisbal com hematomas e alguns ferimentos. Dois feridos foram transferidos para o hospital Josep Trueta e 14 para o hospital Palamós.

Os bombeiros receberam 41 chamadas relacionadas à tempestade. Os principais problemas relatados foram relacionados a danos nos telhados devido ao impacto de pedras de granizo. As fiações elétricas também foram afetadas. Além disso, a tempestade também deixou as ruas da cidade cheias de veículos com vidros quebrados e amassados.

Com informações: G1