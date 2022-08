Agosto termina com mais um amanhecer de geada na Serra Catarinense

Último dia de agosto e o frio continua presente na Serra Catarinense. Mais um amanhecer neste último dia de agosto, nesta quarta-feira, 31 com registro de Geada na Serra Catarinense, em São Joaquim no Vale da Invernadinha cerca de 11 km do centro de São Joaquim.

-4,9 Painel/PWS*

-3,7 B.Jardim*

-3,3 S.Joaquim*

0,8 Urupema/Epagri**

2,0 Urubici*

2,6 Vargem Bonita*

3,6 Fraiburgo/Roberto

3,6 Lages**

3,9 Tangará**

4,1 Vidal Ramos/C.Groh

4,5 Iporã do Oeste/J.W.T.

4,6 Criciúma**

4,7 Timbé do Sul/Mário Zatta

4,9 Imbuia**

5,1 Água Doce*

5,1 Ponte Serrada**

5,2 Rancho Queimado/Inmet

5,3 Braço do Norte/Jardel Joaquim

5,3 Seara**

5,6 Major Gercino/Guto

5,7 Urussanga/Inmet

5,7 Campos Novos/Inmet

5,7 L.Régis*

5,7 Vargeão*

5,7 Maravilha**

5,8 Santa Rosa de Lima*

5,9 Itapiranga/Sr.Wolfgang

8,3 Florianópolis**

7,1 Guatambú/Piter Scheuer

1,7 Climaterra

Estações padronizadas (governo e particulares)

Geada no Vale da Invernadinha (Fotos de Raquel Oliveira)