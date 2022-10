Codornas nascem em prateleira de mercado e surpreendem gerente

O gerente e um funcionário de um mercado em Campo Maior, a 80 km de Teresina, ficaram surpresos ao presenciar o nascimento de quatro codornas em uma prateleira do estabelecimento. Segundo especialistas, o calor de aproximadamente 37 ºC provocou a eclosão dos ovos que estavam à venda.

O caso aconteceu em 21 de setembro deste ano e circulou nas redes sociais nesta quinta-feira (13). Ao g1, o gerente Fábio Gomes relatou que, por volta das 16h, o funcionário Manoel Pereira o chamou após ouvir um barulho estranho vindo da prateleira. Ao se aproximar, a dupla notou algo em movimento dentro de uma cartela com 30 ovos.

Imagens registradas pelo gerente mostram o momento em que ele abre a cartela e encontra os quatro filhotes. Um deles chega a cair e é aparado pelo homem.

Especialistas explicam

Conforme o zootecnista Bruno Costa, o nascimento dos animais indica que os ovos estavam fecundados, ou seja, possuíam embriões. Os filhotes levam, em média, 17 dias para nascer. A variação de temperatura, contudo, pode acelerar ou atrasar a eclosão.

“De onde vieram esses ovos tinha macho junto com as fêmeas. Ovos pra consumo não devem ser galados [fecundados] por conta do tempo de prateleira. As granjas responsáveis adquirem lotes somente de fêmeas. Às vezes o controle não é eficaz e enviam ovos férteis para mercados”, comentou.

“Ovo fértil, uma temperatura que se aproxime dos 37°C e uma umidade que passe dos 60%, deram condições para a eclosão. A temperatura acima da ideal, 37,2°C, pode antecipar a eclosão. Abaixo, pode atrasar. Ambos casos trazem prejuízos de desenvolvimento para as aves”, completou.

“Possivelmente já estavam próximos do nascimento. Com certeza o calor contribuiu de alguma forma na incubação e finalização do desenvolvimento dos filhotes”, completou o biólogo Mateus Vieira.

B-R-O bró

O mês de setembro marca o início do B-R-O bró, expressão que denomina os meses com terminação “bro”, conhecidos como os mais quentes do ano. Segundo a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar) do Piauí, neste ano, a previsão é de máximas acima da média, superiores aos 40 °C.

Com informações: G1