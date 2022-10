14º Festival Municipal da Canção está acontecendo nos dias 12 e 13 de outubro

A 14ª edição do Festival Municipal da Canção está trazendo vários talentos em 2022. Afim de descobrir talentos e incentivar a cultura, o evento este ano está sendo feito em dois dias no Parque da Maçã, no pavilhão de exposições com uma mega estrutura de som e luz para que os participantes brilhem ainda mais.

Preparado pela Secretaria de Educação, através da Diretoria de Cultura, junto com toda a comissão organizadora, o festival teve início no dia 12 de outubro, com a declaração de abertura das autoridades do município.

Nessa etapa, 12 artistas subiram ao palco, na categoria infantil. Já no dia 13 sobem ao palco as categorias juvenil e adultos.

O Prefeito Giovani Nunes, que esteve na abertura do evento, ovacionou os participantes e explanou a importância de eventos desse porte para incentivar os artistas locais. “Estamos aqui no pavilhão de exposição, reformado e pronto para o uso da comunidade, parabenizo aos participantes que estão mostrando seu potencial no festival” frisa o Prefeito.

O festival continua na noite desta quinta-feira com as demais apresentações e premiação dos vencedores.

A 14ª edição do Festival Municipal da Canção está trazendo vários talentos em 2022. Afim de descobrir talentos e incentivar a cultura, o evento este ano está sendo feito em dois dias no Parque da Maçã, no pavilhão de exposições com uma mega estrutura de som e luz para que os participantes brilhem ainda mais.

Preparado pela Secretaria de Educação, através da Diretoria de Cultura, junto com toda a comissão organizadora, o festival teve início no dia 12 de outubro, com a declaração de abertura das autoridades do município.

Nessa etapa, 12 artistas subiram ao palco, na categoria infantil. Já no dia 13 sobem ao palco as categorias juvenil e adultos.

O Prefeito Giovani Nunes, que esteve na abertura do evento, ovacionou os participantes e explanou a importância de eventos desse porte para incentivar os artistas locais. “Estamos aqui no pavilhão de exposição, reformado e pronto para o uso da comunidade, parabenizo aos participantes que estão mostrando seu potencial no festival” frisa o Prefeito.

O festival continua na noite desta quinta-feira com as demais apresentações e premiação dos vencedores.