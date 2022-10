Bebê morre sufocado depois de a mãe adormecer amamentando; fatalidade

Um bebê de 2 meses morreu sufocado na madrugada desta sexta-feira (21) após a mãe ter adormecido enquanto o amamentava. O caso ocorreu no Itapoã, no Distrito Federal. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os pais do bebê relataram que a mãe dava de mamar à criança e acabou dormindo. Ao acordar, percebeu que estava sobre o bebê, que já não se movia nem chorava. A Polícia Civil investiga o caso.

Os bombeiros foram chamados, mas, quando chegaram ao endereço, a criança não tinha sinais vitais. Em nota, o Corpo de Bombeiros disse que a equipe foi até a casa da família e encontrou o bebê nos braços da mãe.

A criança já apresentava rigidez das articulações e pele arroxeada. “Diante da situação informada, e não havendo atitude a ser tomada que pudesse reverter o quadro citado, o bebê teve seu óbito confirmado ainda na cena”, relatou o CBMDF.

Polícia Civil do DF investiga o caso

Os pais da criança foram conduzidos à 6ª Delegacia de Polícia, no Itapoã. A Polícia Civil do DF afirmou em nota que a mãe tentou reanimar a criança ao mesmo tempo em que pedia ajuda ao marido.

A PCDF realizou perícia no local e investiga a ocorrência como homicídio culposo. A definição de crime culposo está prevista no Código Penal, que considera a conduta como culposa quando a pessoa causou a morte por imprudência, negligência ou imperícia (agiu sem habilidade ou qualificação técnica).