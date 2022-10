Pilotos da Azul veem luz em voo sobre SC, sem ter nada nos radares

Os pilotos da Azul, que seguiam com voo comercial de São Paulo/SP para Porto Alegre/RS, relataram ter avistado uma luz estranha ao passar sobre Santa Catarina, na noite de sábado (22). O que intriga a aviação é que não possuía outra aeronave nos radares na mesma região.



A conversa do profissional com a torre de controle de tráfego aéreo foi registrada por uma transmissão ao vivo, que capta as comunicações dos setores de controle do espaço aéreo da região, enquanto mostra o movimento no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre.



Assim, como se vê na gravação abaixo, quando o voo 4517 da Azul passava sobre Santa Catarina, por volta das 22h30, a transmissão captou diversos momentos da comunicação dos pilotos reportando o avistamento de uma luz, sendo que nem eles, nem os controladores de tráfego aéreo, possuíam nos radares algum outro avião que correspondesse ao que se via.

Em um dos momentos, o piloto comenta que “não existia um padrão de circuito de tráfego” no movimento da luz, tratando-se de “um movimento aleatório”, e em outro momento, ele também descreve que “aparece e some, aparece e some, várias vezes durante nosso voo”.

Mais tarde, a controladora de tráfego aéreo informa aos pilotos que passaria o número de contato da defesa aérea, para que eles passassem a maior quantidade possível de informações sobre o avistamento. As informações são do site Aeroin, especializados em aviação.