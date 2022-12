Filhote de jiboia entra em ar-condicionado de carro e morde passageira 

Uma mulher de 38 anos foi mordida por um filhote de cobra que estava escondido dentro do ar-condicionado de um carro, na cidade de Montes Claros, no norte de Minas Gerais, neste domingo (11).

O marido da vítima acionou o Corpo de Bombeiros para atender a companheira. Ao chegarem ao local, os agentes desmontaram o painel do carro e encontraram a serpente. Segundo a corporação, tratava-se de uma jiboia, com aproximadamente 30 centímetros de comprimento.



Os bombeiros ainda informaram que, apesar de a espécie não ser peçonhenta, a mulher foi orientada a lavar o ferimento com água e sabão e procurar um hospital caso apresente alguma reação.

O animal foi retirado do veículo sem ferimentos e, em seguida, solto em uma área de preservação. Um vídeo gravado pelo Corpo de Bombeiros mostra o animal antes de ser liberado.