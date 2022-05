Morre em acidente nos EUA rapaz de SC que viajava de Fusca até a América do Norte

O morador de Balneário Camboriú, Jesse Kozechen, de 29 anos, morreu após se envolver em um acidente no estado de Oregon, nos Estados Unidos, nesta terça-feira, 24. Ele era conhecido por viajar pela América com seu cachorro Shurastey, em um Fusca Volkswagen branco.

Segundo o site Fox 12 Oregon, ao tentar desviar de tráfego lento, Jesse perdeu o controle do veículo, cruzou para pista contrária e bateu contra uma Ford Escape que vinha no sentido contrário. Ele teve graves ferimentos e acabou morrendo no local.

O motorista do Ford Escape, um homem de 62 anos, também teve ferimentos e foi encaminhado para o hospital. Não há informações sobre o estado do Shurastey.

Com informações: O município