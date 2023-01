Nuvem em formato inusitado é vista na Turquia

Uma enorme nuvem com um formato inusitado chamou a atenção dos moradores da cidade de Bursa, no noroeste da Turquia, nessa quinta-feira (19/1). A imagem, que viralizou nas redes sociais, mostra uma nuvem com uma formação semelhante a um objeto voador não identificado (ovni).

Chamada de nuvem lenticular e vista principalmente em regiões montanhosas, o fenômeno é formado quando o ar estável e úmido flui sobre obstáculos como cordilheiras e montes, se condensa e ganha uma aparência semelhante a um ovni.

Nuvens lenticulares são encontradas normalmente em alturas entre 2.000 e 5.000 metros de altitude.

A nuvem quase circular, que apareceu ao nascer do sol e apresentava um grande buraco no meio, permaneceu intacta por cerca de uma hora no céu de Bursa.

