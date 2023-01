Discussão em família acaba com quatro mortos no Oeste de Santa Catarina

Uma discussão em família causou a morte de quatro pessoas na noite de sábado (22) em Campo Erê, no Oeste de Santa Catarina. Todas atingidas por disparo de arma de fogo, segundo o Corpo de Bombeiros. Outras duas pessoas que estavam na casa também foram alvejadas, mas não sofreram ferimentos.

A situação aconteceu na comunidade de Linha 12 de novembro. De acordo com a ocorrência, todas as vítimas pertenciam a mesma família e uma discussão fez com que uma das pessoas que estavam no local, pegasse uma arma de fogo e atirasse contra seis familiares.

Os dois homens alvejados não precisaram de atendimento, de acordo com a guarnição do Corpo de Bombeiros da cidade.

Três mulheres e um homem morreram. Segundo a funerária que vai atender a família, a mãe, marido e filha estão entre as vítimas. Até as 9h deste domingo, os corpos ainda se encontravam no IML, conforme a funerária.

