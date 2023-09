Artistas caem de altura de 5 metros durante apresentação de circo em São José

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina foi acionado, por volta das 21h desta quinta-feira (28) para atendimento de duas pessoas que teriam caído de uma altura de cerca de cinco metros, na Rua Domingos André Zanini, Campinas, em São José. No local, havia uma apresentação de um circo.

Segundo informações repassadas ao SCC10 por um leitor que estava no local, trapezistas caíram durante uma apresentação. Ainda segundo ele, no momento, todas as pessoas foram retiradas do local.

A reportagem tentou contato com o circo, mas até a publicação do texto não conseguiu retorno.

O portal também buscou informações com o Corpo de Bombeiros, para atualização sobre o estado de saúde dos profissionais, mas não houve resposta por parte da corporação.

Veja o momento da queda, cedida pelo leitor (ATENÇÃO: IMAGENS FORTES!):

Com informações: SCC10

Em atualização