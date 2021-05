Correios realiza leilão de 100 motos em Santa Catarina

Os Correios vão leiloar 100 motocicletas utilizadas em atividades operacionais da Superintendência Estadual em Santa Catarina. O leilão se dará pela modalidade eletrônica, com recebimento das propostas até as 9h de 17 de maio de 2021.

O edital completo da venda, com as condições de participação, pode ser acessado pelo endereço http://www.correios.com.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos-1/licitacoes ou diretamente no site http://www.licitacoes-e.com.br, opção “Acesso Identificado”.

Modelos

As motocicletas à venda são dos modelos JTA/Suzuki Intruder 125C e 125 CE; Honda/NXR 150 BROS Cargo K e CG 125 Cargo KS; e Yamaha/XTZ 125K, com ano de fabricação entre 2009 e 2013. Os veículos foram substituídos para renovação da frota da empresa, modernizada constantemente para melhor atender aos serviços de distribuição.

Os bens serão vendidos nas condições em que se encontram, não cabendo quaisquer reivindicações do comprador posteriormente à efetivação da venda.

Todas as motocicletas estão disponíveis para a vistoria pelos interessados na garagem do Centro Operacional e Administrativo dos Correios em SC, localizado na Rua Romeu José Vieira, 90, bairro Nossa Senhora do Rosário, São José. As visitas, entre os dias 3 e 14 de maio de 2021 (exceto finais de semana), devem ser agendadas pelo telefone 48 3954 4031 (de segunda a sexta-feira) ou pelo e-mail sc-cpas-sbem@correios.com.br.