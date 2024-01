Boi “cai”, em telhado e destrói tudo em casa de SC 

Um fato curioso aconteceu na casa da professora Graziela Hahn, moradora de Santo Amaro de Imperatriz, na Grande Florianópolis, na última quarta-feira (24). Às 17h da tarde daquele dia, um boi deslizou do terreno vizinho, caiu do telhado e quebrou a parte que ficava a lavanderia da casa.

A situação foi compartilhada por Luiza Vienel no X (antigo Twitter) neste sábado (27) e repercutiu nas redes sociais. Segundo ela, a casa é de propriedade de seus pais, mas foi Graziela, moradora que aluga o local, que registrou o acontecimento.

“Quebrou o telhado da casa dos meus pais em santo amaro pq caiu um BOI em cima”, diz o post feito por Luiza.

O dono do boi foi localizado e arcou com os custos dos danos causados pela queda do animal. A PM também esteve no local e registrou a ocorrência.