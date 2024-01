Morre mãe de Gisele Bündchen, Vânia Nonnenmacher aos 75 anos

Vânia Nonnenmacher, mãe da modelo brasileira Gisele Bündchen, morreu neste domingo (28) aos 75 anos. Ela estava internada para o tratamento de um câncer, no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS).

De acordo com o SBT News, ainda não houve manifestação de Gisele ou de outros membros da família. Foi publicada uma nota de falecimento pela Previr Serviços Funerários. A empresa informou que o velório será realizado também neste domingo (28), na Capela Ecumênica do Crematório Metropolitano, em Porto Alegre.

Discreta nas redes sociais, Vânia Nonnenmacher é bancária aposentada do Banco do Brasil. Ela era casada com o professor universitário Valdir Bündchen com quem teve seis filhas: Gisele, Patrícia (gêmeas), Rafaela, Gabriela, Raquel e Graziela.

Com informações de SBT News.