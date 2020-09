Grandes leilões virtuais vão marcar o centenário da Expolages 2020

A Expolages 2020 acontece neste próximo mês de outubro, de 14 a 17, no Parque de Exposições Conta Dinheiro, em Lages. Este ano o evento terá uma proposta completamente diferente em função da pandemia do novo coronavírus. A Feira vai contar como atrativo principal apenas o comércio de animais através de quatro grandes leilões, virtualmente, sem a presença de público. Outro ponto relevante é o fato de que o maior evento agropecuário da região completa 100 anos. “Será um evento histórico no ano do seu centenário. A primeira Expofeira em Lages foi realizada em 1920”, lembra o presidente da Associação Rural, Márcio Pamplona.

O fato de ser um ano histórico que marca o centenário das exposições em Lages, a Expolages 2020 estava sendo pensada para ser bastante festiva, comemorativa. No entanto, segundo o dirigente rural, a organização teve uma grande guinada por causa da pandemia. E, mesmo não tendo os visitantes esperados no Parque de Exposições Conta Dinheiro, o novo modelo de fazer negócios dá a certeza de que será atingido um público muito maior, com a utilização da internet na transmissão dos eventos leiloeiros, através do Lance Rural e da Camargo Agronegócios. Os animais estarão expostos nas mangueiras do Parque para visitas de compradores, desde que agendadas em horários pré-estabelecidos.

Conforme Márcio Pamplona, a Exposição vai acontecer numa data marcante não apenas em razão do centenário, mas também pelo registro da evolução tecnológica sofrida nestes tempos de pandemia, e que provocou a grande mudança considerada bastante salutar. Conforme explica, a partir do novo modelo virtual foi possível encontrar uma clientela bem maior, com alcance de um público que normalmente não estaria no Parque durante os eventos.

Por outro lado, a programação sofreu mudanças e contempla os negócios somente de animais. O número de leilões será dobrado, ou seja, serão quatro dias de remates, no período noturno, com exceção da Feira da Novilha, que acontece no sábado (17), à tarde. O número de animais inscritos foi grande, fazendo com que houvesse a divisão das feiras em Leilão de Gado Geral, com a oferta de aproximadamente 300 cabeças, e um Leilão somente para as novilhas, com mais de 650 animais. Haverá também a comercialização de cerca de 70 reprodutores puros de alta genética. “Espero que haja bastante procura e ocorra nova liquidez, pois, é o que fazem o objetivo da exposição deste ano”, completa Pamplona.

Programação

Dia 14/10 – quarta-feira – Leilão de Gado Geral

Dia 14/10 – quarta-feira – venda também de reprodutores Charoles e Cimental

Dia 15/10 – quinta-feira – Leilão de reprodutores Hereford, Braford e Devon

Dia 16/10 – sexta-feira – Leilão de Hangus, Brangus e cavalos Quarto de Milha

Dia 17/10 – sábado à tarde.

Por Paulo Chagas

Assessoria de Imprensa – E-mail: imprensalages@gmail.com – Fone: (49) 99148 4045.