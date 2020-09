Serra Catarinense tem amanhecer gélido a -0.5ºC durante amanhecer de primavera

A Serra Catarinense teve novamente a formação de geada e temperaturas negativas durante o gélido amanhecer de hoje(29) em plena primavera.

O Vale do Caminhos da Neve, situado a cerca de 3km do centro de São Joaquim foi onde o registro de geada se demonstrou mais abrangente, recobrindo de branco toda a extensão do vale.

De acordo com Estação G, Hugen, a temperatura no local foi de -0,5ºC e foi possível, até mesmo, de raspar o gelo do para-brisa e do teto dos automóveis na rua e encher as mãos de gelo.

Também no Vale do Caminhos da Neve se tornou necessário o acionamento automático de um sistema chamado Wind Machine que consiste numa espécie de ventilador gigante (gerador de vento) que serve para proteger a florada dos pomares de maçã das intempéries da geada.

A Serra Catarinense já tem 7 dias dias de geada em setembro somando aos 106 dias de geada, somente no ano de 2020 e 75 dias com marcas negativas.

Veja o Vídeo:

As mínimas abaixo dos 7°C

-0,5 São Joaquim/G.Hugen

-0,3 Urupema/Epagri

-0,1 B.Jardim/Estações Keiser

0,8 Urubici/Epagri

2,2 Painel/G.Hugen

3,3 Vargem Bonita/Estações Keiser

4,4 Fraiburgo/Estações Keiser

5,2 Curitibanos/UFSC/Epagri

5,2 Lebon Régis/Estações Keiser

5,3 Rio Rufino/Epagri

6,1 Água Doce/DSoares

6,4 Ponte Alta do Norte/Epagri

10,8 Florianópolis/Tomás Ruas

Veja as imagens:

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online