Durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia está sendo divulgado vários trabalhos de Pesquisa, Ensino e Extensão, que são desenvolvidos nos Campus Urupema e Lages do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC).



São apresentados mais de 30 trabalhos que foram executados antes da pandemia e ao longo desse ano. São muito importantes para várias áreas, inclusive para a fruticultura.



Os alunos e professores estão muitos empolgados com esse evento online. Gostaria que todos os leitores assistissem com carinho os vídeos, pois somos todos alunos dedicados e buscamos aprender cada vez mais.

E eu não poderia deixar de divulgar o projeto que faço parte, pois sou discente do IFSC Urupema e fruticultora.

Divulgo principalmente a vocês fruticultores que tem pomar de maçã, e armazenam as suas frutas em câmaras frigoríficas, pois meu trabalho traz resultados de pesquisa com aplicação do silício para reduzir podridões em maçãs armazenadas. Assistam meu trabalho no link abaixo:

E não deixem de acessar outros trabalhos que estão publicados no Canal do YouTube da I Mostra Virtual de Ciência e Tecnologia – IFSC Lages e Urupema, no link abaixo:

https://www.youtube.com/watch?v=6mAHLymOZ7c&t=17s&ab_channel=IMostra3minutosde Ci%C3%AAnciaeTecnologia

Por Ana Carolina Almeida Lima