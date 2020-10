Estiagem no oeste de SC: Caminhões-pipa abastecem comunidades rurais atingidas

A estiagem no Oeste de Santa Catarina tem preocupado produtores rurais. Pois, a falta de chuva nos últimos meses é sinal de alerta nas cidades do Oeste de Santa Catarina. Sem perspectiva de melhora nos índices pluviais, prefeituras da região começaram a abastecer os moradores da área rural com o uso de caminhão-pipa.

Em Concórdia, 20 veículos atendem 14 comunidades do interior. Segundo a prefeitura, 200 mil litros de água são disponibilizados diariamente. Conforme as prefeituras, a demanda tem aumentado.

Nesta manhã de segunda-feira (19), o itinerário de entrega de água no interior de Chapecó abasteceu 21 famílias da localidade Serrinha e moradores da Linha Palmital. A distribuição é para consumo humano e agricultura.

Estiagem no oeste de SC. Foto reprodução

Em Xanxerê, o abastecimento em cinco comunidades ocorre desde setembro. De acordo com o município, foram entregues 166 mil litros de água.

Com informações NSC